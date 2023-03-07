الأمم المتحدة: أضرار زلزال تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار

قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفادة صحافية اليوم الثلاثاء إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار، وتأتي التصريحات قبل انعقاد مؤتمر للمانحين الأسبوع المقبل.

وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية: "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار".

ولقي أكثر من 52 ألف شخص حتفهم في تركيا وسورية جراء الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير الماضي.

وأضافت فينتون أن الرقم المبدئي لا يشمل سوى تركيا وسيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين من المقرر انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 16 مارس الجاري لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال.