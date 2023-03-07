مناورات جوية مشتركة بين سيؤول وواشنطن

نظمّت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة فوق البحر الأصفر، أمس.

وشملت مناورات قاذفة استراتيجية أميركية واحدة على الأقل من طراز «بي-52 إتش» القادرة على حمل أسلحة نووية وطائرات مقاتلة من طراز «إف-15 كيه» و«كيه إف-16» التابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي. وأجرى البلدان مناورات مماثلة، شملت قاذفة أميركية بعيدة المدى من طراز «بي-1 بي» الجمعة، عندما أعلنا أيضاً أنهما سيجريان أكبر تدريبات ميدانية مشتركة بينهما في غضون خمس سنوات في وقت لاحق من هذا الشهر. وهددت كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات قوية «غير مسبوقة» ضد مثل هذه المناورات.

وكوريا الشمالية حساسة للغاية إزاء نشر قاذفات «بي-1 بي»، القادرة على حمل حمولة كبيرة من الأسلحة التقليدية.

وردت على التدريبات السابقة، من خلال اختبار إطلاق صاروخين قصيري المدى في اليوم التالي.