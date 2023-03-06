السودان يشكر حكومة وشعب الإمارات على الدعم المتواصل

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو، إن السودان ودولة الإمارات تجمعهما علاقات راسخة، تقوم على الاحترام المتبادل، وتعظيم المصالح المشتركة.

أضاف في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "هذا ما أكدنا عليه خلال لقائنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أثناء زيارتنا الأخيرة إلى أبوظبي".

وتابع: "تلقينا بُشريات بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق، الشكر والتقدير لحكومة وشعب الإمارات، على دعمهم المتواصل للسودان".