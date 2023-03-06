الأمم المتحدة: 850 ألف طفل مشردين في سورية وتركيا جراء الزلازل

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن ما يزيد على 850 ألف طفل لايزالون مشردين جراء الزلازل العنيفة، التي أجبرتهم على ترك منازلهم المتضررة أو المدمرة في كل من تركيا وسورية.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر: "حتى قبل وقوع هذه الزلازل الكارثية، كانت الاحتياجات الإنسانية بين الأطفال السوريين أكبر مما كان عليه الأمر فيما مضى".

وتقول يونيسف إنها بحاجة إلى 172.7 مليون دولار لتقديم دعم فوري لإنقاذ حياة 5.4 مليون شخص في سورية ، من بينهم 2.6 مليون طفل تأثروا بالكارثة.