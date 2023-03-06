عاملو السكك الحديدية باليونان يمددون إضرابهم إثر حادث تصادم القطارين

دخل إضراب عاملي السكك الحديدية في اليونان يومه السادس اليوم الاثنين احتجاجاً على إجراءات السلامة بعدما أسفر تصادم قطارين الأسبوع الماضي عن مقتل 57 شخصاً.

وقررت السلطات تعليق العمل على مسار السكك الحديدية الذي يربط بين العاصمة أثينا ومدينة سالانيك بشمال اليونان لحين التحقيق في التصادم الذي وقع يوم 28 فبراير الماضي.

وكان معظم الضحايا، ومن بينهم الكثير من الطلبة الجامعيين، على متن قطار الركاب فائق السرعة الذي اصطدم بقطار شحن.

وأدى إضراب عاملي القطار منذ التصادم إلى تعثر لخدمات الركاب وقطار الشحن في باقي أنحاء اليونان.

ومددت نقابات عمال السكك الحديدية وسائقيها الإضراب إلى يوم الأربعاء المقبل، قائلة إن نظم السلامة بشبكات السكك الحديدية ضعيفة منذ سنوات.