ترامب يتعهد بمنع الحرب العالمية الثالثة.. وإنقاذ الولايات المتحدة من «المتعصبين والأغبياء»

أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديمقراطيين «ذوي النزعة الحربية» وكذلك «المتعصبين والأغبياء» في الحزب الجمهوري، متعهداً بمنع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب في اليوم الأخير من المؤتمر السياسي الذي عقد في إحدى ضواحي واشنطن: «الأميركيون يخوضون حالياً معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من الناس الذين يكرهونها».

وبينما سيتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع العام المقبل للتصويت في الانتخابات الرئاسية، تحدث دونالد ترامب الذي أعلن في نوفمبر الماضي رسمياً ترشحه، لمدة ساعة و40 دقيقة تقريباً، ولم يستثن أحداً من هجماته بما في ذلك معسكره.

وتحدث ترامب عن «حزب جمهوري يديره وحوش ومحافظون جدد ومدافعون عن العولمة وأنصار متعصبون لحدود مفتوحة وأغبياء»، مسمياً بعض شخصيات الحزب.

وأضاف أن «الناخبون الأميركيون سئموا من العائلات السياسية المتجذرة في الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) ومصالح خاصة متعفنة وسياسيين محبين للصين وأنصار حروب خارجية لا نهاية لها».

وبعد تعبيره عن رفضه المساعدة الأميركية لأوكرانيا، قال ترامب: «سنشهد حرباً عالمية ثالثة إذا لم يحدث شيء بسرعة، أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة».

وكان «التحالف المحافظ للعمل السياسي» (كونسرفاتيف بوليتيكال أكشن كواليشن - سي بي أيه سي) في السابق أكبر تجمع للمحافظين في الولايات المتحدة، لكن طغت عليه حركة دونالد ترامب اليمينية «لنعيد لأميركا عظمتها».

وقال ترامب: «سنكمل ما بدأناه»، بينما كان الحشد يردد «أربع سنوات أخرى، أربع سنوات أخرى».

وشهد المؤتمر، الذي تغيب عنه عدد من القادة الجمهوريين والمرشحين لانتخابات 2024، خطباً ألقاها عدد من أشد مؤيدي ترامب.

وبينما لا تلقى أهمية هذا اللقاء إجماعاً بين المحافظين إلى درجة أن القاعة كانت شبه خالية خلال بعض الخطب، امتلأت صفوف القاعة خلال خطاب دونالد ترامب.

وكرر الرئيس السابق سلسلة نظريات المؤامرة نفسها حول «التزوير الانتخابي والقضاء الأميركي الذي يحركه على حد قوله اليسار الراديكالي»، والتي يعرضها في كل مناسبة.

وخلال التجمع بيعت قبعات وأعلام وأكواب وغيرها من الأشياء وكلها تقريباً مخصصة لأنصار ترامب، وأطلق الحشد هتافات ضد منافسته الجمهورية الوحيدة في السباق على البيت الأبيض نيكي هايلي أثناء ظهورها في المؤتمر وبعده.

وقال رائد الأعمال الذي يؤمن بنظريات المؤامرة الترامبية، مايك ليندل، لفرانس برس عن اقتراع 2024: «لن تكون انتخابات نزيهة».

وأضاف «لكن عندما يريد 90% من الناس في هذا البلد دونالد ترامب يجب أن يفوز على أي حال، حتى مع انتخابات ملتوية».

وقبل صعوده إلى المنصة، قال ترامب إنه فاز في استطلاع الرأي الذي أجري خلال مؤتمر القادة الجمهوريين بـ62% من الأصوات، وهو يتقدم بذلك بفارق كبير على منافسه رون ديسانتيس الذي فاز بـ20% فقط من الأصوات.

وقال الرئيس الأميركي السابق: «في 2016 قلت: أنا صوتكم، واليوم أضيف أنا محاربكم. أنا عدلكم. وللذين تعرضوا للظلم والخيانة: أنا قصاصكم».