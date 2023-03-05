أمير قطر يبدي انزعاجه من تأخر المساعدات لضحايا الزلزال في سورية

عبر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، عن انزعاجه من تأخر تقديم المساعدات لضحايا الزلزال في سورية.

وأكّد أمير قطر، خلال إفتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا، في العاصمة القطرية الدوحة، أن من الخطأ استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية.

وقال، إنّ الاجتماع ينعقد وسكان سورية وتركيا ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلازل الهائلة التي أصابتهم وتضرر منها الملايين، مؤكد تضامن الجميع مع البلدين.

ودعا، الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة ومد يد العون للشعب السوري.

وأشار أمير قطر، إلى أن الاجتماع ينعقد أيضا في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، حيث إنه سيكون علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا.

وأكد أمير قطر أن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة، قائلا" نطمح أن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤولية في اتخاذ قرارات ناجعة بشأن أزمة المناخ."

وأضاف أمير قطر،"لا يمكن تحقيق التنمية في ظل استمرار الحروب في عدد من الدول."

ولفت، إلى أن المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نموا نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر المقبلة.

وأعلن أمير قطر، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أميركي يخصص منها مبلغ 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا و50 مليونا لدعم النتائج المتوخاة للبرنامج وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نموا.

