الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث حريق مستودع الوقود في العاصمة جاكرتا، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها إلى حكومة إندونيسيا وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. إلى ذلك، واصل رجال الإنقاذ أمس، البحث عن ضحايا محتملين تحت أنقاض المنازل والمباني المتفحمة، بعد اندلاع الحريق الكبير في مستودع لتخزين الوقود بالقرب من منطقة مكتظة بالسكان في حي تاناه ميراه في شمال جاكرتا، وتمكن ما لا يقل عن 260 إطفائياً و52 عربة إطفاء من إخماد الحريق.