تنديد أممي بتصريحات وزير إسرائيلي

ندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بتصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، ووصف المسؤول الأممي هذه التصريحات بـ«غير المقبولة». وأدلى الوزير الإسرائيلي بهذا التصريح بعد وقت قصير من مقتل مستوطنين شابين بالرصاص، بينما كانا يمران بسيارتهما قرب البلدة، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على القرية، وتراجع لاحقاً عن ذلك التصريح.

ووصف تورك دعوة سموتريتش بأنها «إعلان لا يمكن تصوره للتحريض على الكراهية والعنف». وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد قال للصحافيين إن «تصريح الوزير الإسرائيلي كان بغيضاً، وغير مسؤول، ومثيراً للاشمئزاز»، كما دانت وزارة الخارجية الفرنسية التصريح بوصفه «غير مقبول، وغير مسؤول، وغير جدير بالاهتمام، ويؤجج الكراهية ودوامة العنف».