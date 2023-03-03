عاصفة قوية تضرب الولايات المتحدة.. وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان

ضربت عاصفة قوية ولايتي تكساس ولويزيانا الأميركيتين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من السكان وإلغاء المئات من رحلات الطيران من وإلى منطقة دالاس.

ووردت تقارير عن هبوب رياح تزيد سرعتها عن 112 كم/ساعة في تكساس، حيث تم إصدار تحذير من إعصار في منطقة دالاس فورت وورث.

وخططت فرق خدمة الطقس الوطنية للتوجه اليوم الجمعة لمسح المناطق بحثاً عن أضرار محتملة في مسار العاصفة، والذي امتد من جنوب شرق أوكلاهوما إلى تكساس وأركنسو ولويزيانا المجاورتين.

وكتبت خدمة الطقس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا تم تنبيه هاتفك وسمعت صفارات الإنذار، فهذا يعني أن سرعة الرياح قوية مثل إعصار ضعيف. لذا تعامل معه على أنه كذلك! ادخل وابتعد عن النوافذ".

وطلبت ضاحية ريتشاردسون في دالاس من السكان التوقف عن استخدام المياه بعد أن تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ.

وقال مسؤولون في ريتشاردسون في بيان: "المياه موجودة حالياً في مرافق تخزين المياه بالمدينة، لكنها ستنفد إذا لم يتوقف جميع العملاء على الفور عن استخدام المياه، باستثناء الاحتياجات الطارئة فقط".

وفي شمال دالاس، أسقطت الرياح الأشجار، وأطاحت بسقف محل بقالة وقلبت أربع مقطورات على طريق الولايات المتحدة السريع رقم 75. وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إصابات طفيفة فقط.