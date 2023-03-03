الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، اليوم الجمعة، تضم ذخيرة، حسبما ذكر البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لقضايا الأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحافي: "الجمعة ستعلن الولايات المتحدة أحادياً عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تشمل بشكل أساسي ذخيرة لأنظمة يمتلكها الأوكرانيون"، متحدثاً عن أنظمة هيمارس الصاروخية.

ولم يشأ كيربي إعطاء مزيد من التفاصيل. ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة للبيت الأبيض يجريها المستشار الألماني أولاف شولتس.

ووعد الغربيون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسريع توريد أسلحة وذخيرة لتمكين القوات الأوكرانية من صد هجوم جديد للقوات الروسية".