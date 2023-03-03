واشنطن تضيف 37 كياناً صينياً وروسياً إلى القائمة السوداء للتجارة

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة أضافت 37 كياناً إلى قائمتها السوداء للتجارة بسبب أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها.

وقالت الوزارة في بيان: "عندما نحدد الكيانات التي تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة يتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية، فإننا نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان تمكننا من التدقيق في معاملاتها".