دول مجموعة العشرين تندد بحرب أوكرانيا باستثناء الصين وروسيا

أعلنت الهند التي تترأس مجموعة العشرين، أمس، أن معظم الدول الأعضاء نددت بشدة بحرب أوكرانيا باستثناء الصين وروسيا، وذلك بعد اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة.

والتزمت «وثيقة ملخص ونتيجة» الاجتماع التي أصدرتها الهند بعد الاجتماع - إلى حد كبير - باللغة المستخدمة في بيان مماثل أصدرته بعد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في مطلع الأسبوع. وخلال هذا الاجتماع أيضاً عارضت روسيا والصين بيانات تندد بالحرب.

وانضمت الصين إلى روسيا أمس في رفض تأييد مطالبة موسكو بوقف الأعمال الحربية في أوكرانيا، على ما أظهر بيان لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

والدولتان هما الوحيدتان بين أعضاء مجموعة العشرين اللتان رفضتا البيان الذي يطالب روسيا «بالانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية».

وأعلن وزير الخارجية الهندي سبرامانيام جيشانكار أن اجتماع كبار دبلوماسيي مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية انتهى دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن حرب أوكرانيا.

قال سبرامانيام جيشانكار إن هناك «خلافات» حول قضية الحرب في أوكرانيا «لم نتمكن من التوفيق بينها لأن الأطراف المختلفة لديها وجهات نظر متباينة».

واضطرت الهند - بصفتها المضيف - الأسبوع الماضي، إلى إصدار ملخص، وهو أقل من بيان، في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين بعد أن اعترضت روسيا والصين على مقترح بيان مشترك أبقى على الصياغة الخاصة بالحرب في أوكرانيا والمستمدة مباشرة من إعلان قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة العام الماضي في إندونيسيا.

وكانت الهند المضيفة قد ناشدت جميع أعضاء مجموعة العشرين المنقسمة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام الكبير للبلدان الفقيرة حتى لو لم يتسن حل الانقسام الأوسع بين الشرق والغرب بشأن أوكرانيا.