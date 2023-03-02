تحالف معارض يدرس اختيار مرشح لخوض سباق الرئاسة ضد أردوغان

بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمسكه بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، اجتمع التحالف المعارض اليوم الخميس لبحث من سيخوض السباق ضده.

والتقى ممثلون من تحالف يضم ستة أحزاب لمدة ست ساعات، وتحدثوا عن ترشيح منافس أمام أردوغان، بحسب تقارير.

ويضم المرشحون المحتملون، رئيس حزب الشعب الجمهوري الوطني اليساري كمال كليجدار أوغلو، واثنين من زملائه بالحزب، عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة أنقرة منصور يافاش.

وكان التحالف المناهض لأردوغان يريد أن يعلن عن مرشحه في فبراير، وكان ذلك هو المقرر، على الأقل، قبل الزلازل المدمرة التي حصدت أرواح أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وحدها.

وحال تحقيق الفوز، يعتزم التحالف تقليص صلاحيات الرئاسة وتعزيز قوة البرلمان، ضمن أمور أخرى. وإلى جانب حزب الشعب الجمهوري، يشمل تحالف الأحزاب الستة أيضا، حزب الخير المحافظ الوطني.