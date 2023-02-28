كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 675 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 675 مليونا حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 674 مليونا و970 ألفا و62.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و869 ألفا و983 .

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.