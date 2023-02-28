الصين تتهم أميركا بـ «التنمر» بعد فرض عقوبات جديدة

اتهمت الصين، أمس، الولايات المتحدة بـ«التنمر الصريح وازدواجية المعايير»، بعد فرضها ما وصفته بعقوبات «غير قانونية» على الشركات الصينية، كجزء من الإجراءات الأميركية ضد مجموعة فاغنر الروسية والشركات والأفراد المرتبطين بها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، في إفادة يومية إن العقوبات «ليس لها أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن، وهي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية».

وأضافت ماو أن الإجراءات العقابية «تضر بشكل خطر بمصالح الصين»، مشددة على أن الصين «ترفض بشدة وتأسف لذلك، وقدمت شكاوى شديدة إلى الجانب الأميركي».

وتابعت: «أميركا كثفت جهودها لإرسال أسلحة إلى أحد أطراف النزاع، ما أدى إلى حرب لا نهاية لها، ونشرت معلومات كاذبة حول إمداد الصين روسيا بالأسلحة، واغتنمت الفرصة لمعاقبة الشركات الصينية دون سبب. هذا تنمر صريح وازدواجية المعايير».