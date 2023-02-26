السيسي يرد على شائعة «بيع قناة السويس» بتريليون دولار ( فيديو)

رد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على شائعات مغرضة متداولة بشأن بيع قناة السويس مقابل ‏مبلغ تريليون دولار أميركي.‏

وقال السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر«تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء»، إن«حرب الإرهاب حتى الآن لم ولن تنتهي، حيث إنها متمثلة الآن في حجم شائعات وأكاذيب وافتراءات غير طبيعية، والتي كان آخرها ما قيل عن قناة السويس».

وأضاف السيسي إن«الشائعات مستمرة حول قناة السويس»، وأردف ضاحكا أن «مطلقي الشائعات أعدوا فيلما يضم تصريحات مجمّعة له، من أجل إيصال أنه سيبيع قناة السويس بتريليون دولار».

وأضاف:«عارف إن المصريين منتبهين لده، قيل أننا نفكر ببيع قناة السويس، عملولي فيلم وقالوا هتتباع قناة السويس بترليون دولار، بغض النظر عن الأرقام، عاوز أقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم، مصر مستمرة وهتستمر.»

وتطرق السيسي إلى الحديث عن الإرهاب في سيناء وحجم الشائعات التي تنتشر حالياً بغرض الفتنة وزعزعة الأمن القومي.

وأضاف السيسي إن الشائعات طالت قناة السويس والحرب بسيناء ولكن تمكنا من السيطرة عليها، وذلك من خلال وعى المصريين، مضيفاً«الإرهاب كان يعوق حياة الناس».

وتابع السيسي: «لو مفيش أمان الناس متبقاش عايشة، اللي تحقق ده بفضل الله وبفضل أبناء سيناء، لما اجتمعت قلوب الناس على قلب رجل واحد، كانت إتحلت المسألة، وعلى مدى السنوات السابقة لم تحدث عمليات تنمية، لأن حجم التكلفة كبير، شبكة طرق، محطات كهرباء، عشان يتعمل على مسطح 60 ألف كيلو تكلفته عالية وده اللي أعاق التنمية، بنقول الكلام ده عشان نشكل الناس اللي بتسمعنا فاهمة وواعية.»

وكانت الحكومة المصرية قد نفت في شهر ديسمبر الماضي، أنباء متداولة بشأن«إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها».

الرئيس #السيسي يرد على شائعة "بيع قناة السويس" بـ تريليون دولار pic.twitter.com/aAQht5IkFD — ON (@ONTVEgy) February 26, 2023

وأكدت هيئة قناة السويس أنه«لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، مشددة على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين»، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.