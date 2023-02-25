تركيا تحتجز 184 شخصا بينهم عمدة على خلفية انهيار مبان جراء الزلازل

أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداج اليوم السبت، احتجاز 184 شخصا على الأقل بسبب مزاعم بالإهمال فيما يتعلق بالمباني التي انهارت عقب الزلازل المدمرة في جنوب البلاد.

وتعرضت الحكومة لانتقادات جراء التغاضي عن معايير البناء السيئة. ومن بين المحتجزين مقاولون أيضا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه جرى القبض أيضا على عمدة مقاطعة نورداج بولاية غازي عنتاب. وأضاف أنه تم نقل العمدة أوكيش كافاك إلى المحكمة.

وبدأت سلسلة الزلازل في السادس من فبراير الجاري، عندما هز زلزالان بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وبعد قليل ضرب زلزال آخر بقوة 7.6 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية.

وحسب أخر الإحصائيات ،ارتفعت حصيلة قتلى الزلازل في البلدين إلى أكثر من خمسين ألف شخص.