ارتفاع معدل البطالة في المجر إلى 4%

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي المجري الصادرة الجمعة ارتفاع معدل البطالة في المجر خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير الماضيين إلى 4% مقابل 3.9% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين.

كان معدل البطالة خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير قبل الماضيين 3.8%.

وارتفع عدد العاطلين في المجر في الفترة من تشرين نوفمبر إلى يناير الماضيين إلى 196.2 ألف عاطل مقابل 188.9 ألف عاطل في الأشهر الثلاثة السابقة حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا إلى 11.6% حتى نهاية يناير الماضي. في الوقت نفسه استقر معدل التشغيل في المجر خلال الفترة نفسها عند مستوى 64.3%.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة خلال يناير الماضي إلى 3.9%، مقابل 3.8% خلال ديسمبر الماضي.