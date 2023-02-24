مقتل العقل المدبر لتفجير إسطنبول في عملية بسورية

قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن القوات التركية قتلت العقل المدبر للتفجير الذي وقع العام الماضي في شارع الاستقلال بإسطنبول، في عملية بشمال سورية.

وذكرت الوكالة أن "الرجل الذي يُدعى خليل مينسي، تم تحييده في عملية نفذها عملاء للمخابرات التركية، بدون تقديم مزيد من التفاصيل".

وقال تلفزيون "هابر ترك" إن العملية وقعت في 22 فبراير الجاري في بلدة القامشلي.

وأسفر الهجوم الذي وقع يوم 13 نوفمبر الماضي في شارع الاستقلال الصاخب في إسطنبول عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من 80 آخرين.