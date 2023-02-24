الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

دعت الصين إلى وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا في ورقة موقف طال انتظارها أصدرتها وزارة الخارجية في بكين اليوم الجمعة بشأن الحل السياسي للصراع.

وقالت الصين في الورقة المكونة من 12 نقطة، والتي جاء توقيتها مع الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، إن الصراع والحرب "لا يفيدان أحدا".

وجاء في الوثيقة: "يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس وتجنب تأجيج النيران وتفاقم التوترات ومنع الأزمة من التدهور أو حتى الخروج عن السيطرة".

وأضافت :"يجب على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للعمل في نفس الاتجاه واستئناف الحوار المباشر بأسرع ما يمكن، من أجل تهدئة الوضع تدريجيا والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف شامل لإطلاق النار".

كما دعت الورقة المكونة من 12 نقطة إلى الاستئناف الفوري لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، موضحة أن الحوار والمفاوضات هما الحل الوحيد الممكن للأزمة الأوكرانية.

وتابعت أنه"يجب منع الانتشار النووي وتجنب أزمة نووية".