محكمة صينية تقضي بسجن رجل ياباني 12 عاما بتهمة التجسس

أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة تشانجشا بمقاطعة هونان بالصين حكما بالسجن 12 عامًا على رجل ياباني في الخمسينات من عمره بتهمة التجسس في 8 فبراير الجاري، حسبما ذكرت مصادر الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية أن سلطات الأمن القومي اعتقلت الرجل في مدينة تشانجشا الصينية في يوليو 2019، وأن تفاصيل التهم الموجهة إليه غير معروفة.

وفرضت الصين قانونا لمكافحة التجسس في عام 2014.

ومن المعروف أن الصين اعتقلت 16 مواطنًا يابانيا بتهمة التجسس أو تهم أخرى ذات صلة منذ عام 2015.

