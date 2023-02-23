الهند: هذا ليس وقتاً للحرب

أعادت الهند، أمس، تأكيد موقفها من الحرب في أوكرانيا. وقالت إن الوقت حان للحوار والدبلوماسية، وذلك بالتزامن مع انطلاق اجتماع لمسؤولي المالية بدول مجموعة العشرين، قرب مدينة بنغالورو جنوب البلاد.

وقال أنوراج ثاكور وزير الإعلام الهندي في مؤتمر صحافي، بعد أن رحّب بالوفود المشاركة في الاجتماعات التي تختتم أعمالها يوم السبت «هذه الحقبة ليست وقتاً للحرب، فالديمقراطية والحوار والدبلوماسية هي سبل المضي قدماً».

والاجتماعات هي أول حدث كبير خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ومن المرجح أن تكون الحرب في أوكرانيا من أبرز الموضوعات المطروحة.