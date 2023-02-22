بوتين يعلق مشاركة موسكو في معاهدة نزع السلاح النووي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن روسيا علّقت مشاركتها في المعاهدة الروسية الأميركية «نيو ستارت» بشأن نزع السلاح النووي، ما يفاقم القطيعة مع الغرب الذي تتهمه موسكو بتصعيد الحرب في أوكرانيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، أمس، السفيرة الأميركية في موسكو، لين ترايسي لتسليمها طلباً للولايات المتحدة بسحب «جنود وعتاد» حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا، في إشارة إلى المساعدة العسكرية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.

وفي خطاب للأمة يُذكر بزمن الحرب الباردة، تعهد بوتين أيضاً بمواصلة هجومه العسكري بطريقة «منهجية» في أوكرانيا.

من جهته، تعهّد رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري ييرماك، أمس، أن تقوم أوكرانيا بـ«طرد ومعاقبة» روسيا.

كذلك، ندّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان بـ«سخافة» خطاب بوتين المعادي للغرب.