"الصحة العالمية" تحذر من مخاطر متزايدة لانتشار الأمراض فى مناطق زلزال سورية

حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار أمراض الجهاز التنفسى و الكوليرا والحصبة والالتهاب الكبدى ( ايه ) في المناطق التي ضربها الزلزال في سورية.

وقالت الدكتورة كاثرين سموولود مديرة حوادث الزلازل بالمنظمة، اليوم، إنه بالنسبة للكوليرا فإن نظام المراقبة غير قادر على الابلاغ بشكل كامل حتى الآن عن جميع الحالات وان كانت المنظمة تقدم لمناطق غرب سوريا المتضررة إمدادات ادارة الكوليرا كما تكمل مراكز علاج الكوليرا الحالية بمرافق جديدة للمناطق حيث نزحت مجتمعات جديدة بسبب الزلزال.

وأفادت بأن العاملين الذين توجهوا مع قافلة امدادات الى عفرين لفتوا الى أنه لاتزال هناك حاجة الى امدادات محددة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وإصابات والتهابات الجهاز التنفسي الحادة وخدمات الصحة العقلية واعادة التأهيل الجسدي وادارة مخاطر الأمراض المعدية حيث يعيش النازحون في أماكن قريبة.