بايدن في وارسو: حلف الناتو أقوى من أي وقت مضى

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، في وارسو أن حلف شمال الأطلسي "أقوى من أي وقت مضى"، وذلك قبيل الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وجاء تصريح بايدن في العاصمة البولندية خلال اجتماع مع نظيره البولندي أندريه دودا، غداة زيارة الرئيس الأميركي المفاجئة إلى كييف.

وأضاف خلال الاجتماع الذي بثّت قنوات تلفزيونية محلية جزءًا منه: "يمكنني أن أقول بكل فخر إن دعمنا لأوكرانيا ثابت"، واعتبر أن الدعم الذي تقدّمه بولندا لأوكرانيا وللأوكرانيين "عظيم فعلًا".

من جهته، شدد الرئيس البولندي أندريه دودا على أن وارسو ترى "أن الولايات المتحدة ساهرة على النظام العالمي بفضل بايدن".