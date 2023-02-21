روسيا تطالب الولايات المتحدة بسحب جنود وعتاد "الناتو" من أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة الأميركية في موسكو لين ترايسي لتسليمها طلباً للولايات المتحدة بسحب جنود وعتاد حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أوكرانيا، في إشارة إلى المساعدة العسكرية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "لوحظ بشكل خاص أنه من أجل تهدئة الوضع، يتعين على واشنطن اتخاذ خطوات نحو سحب قواتها وعتادها التابع لحلف شمال الأطلسي ووقف نشاطاتها المعادية لروسيا".

وجاء ذلك بعد إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا للأمة اتّهم فيه الغرب باستخدام الصراع في أوكرانيا للقضاء على روسيا.

وبحسب بوتين، فإن حلفاء كييف الغربيين وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة، يتحملون مسؤولية تصعيد الحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن "شحنات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا تثبت بوضوح زيف وكذب تأكيدات الجانب الأميركي بأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النزاع".

كما دعت موسكو واشنطن إلى "تقديم توضيحات بشأن انفجارات خطيَ الغاز نورد ستريم 1 و2 وعدم التدخل في التحقيق الموضوعي لتحديد المسؤولين عنها".