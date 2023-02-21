إصابة مواطن سوري جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا

أصيب مواطن سوري بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته الخاصة بحي المطار، في مدينة درعا جنوبي سورية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر طبي في مديرية صحة درعا قوله إن سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الانفجار، حيث قامت بنقل المصاب إلى مستشفى درعا الوطني.

وأشارت إلى أن سيارات الإطفاء قامت على الفور بإطفاء الحريق في السيارة الناجم عن انفجار العبوة.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، أول أمس الأحد، أن وحدات الهندسة فككت سيارة مفخخة بمئة كيلوجرام متفجرات وألغام وقذيفة مدفعية في حي الكاشف بمدينة درعا.