مصر تعلن تسجيل هزة أرضية.. ولا خسائر في الأرواح أو الممتلكات

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر، هزة أرضية مساء اليوم الاثنين، بقوة 6.43 درجات على مقياس ريختر على بعد 552 كيلومتراً شمال رفح.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه ورد إليه ما يفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جاء ذلك تزامناً مع وقوع زلزال جديد بقوة 6.4 درجات، في منطقة جنوب تركيا بالقرب من الحدود مع سورية، مساء اليوم الاثنين، ونقلت "رويترز" عن شهود عيان سماع أصوات المزيد من دمار المباني في إنطاكيا بتركيا، موضحة أن الزلزال الجديد، شعر به سكان في سورية ومصر ولبنان.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وشعرت به فرق الوكالة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالاً.