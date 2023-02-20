زلزال جديد يضرب منطقة الحدود التركية السورية

قالت وكالة أنباء "رويترز" إن زلزالاً بقوة 6.3 درجة، ضرب منطقة الحدود التركية السورية، مساء اليوم الاثنين، ونقلت الوكالة عن شهود عيان سماع أصوات المزيد من دمار المباني في إنطاكيا بتركيا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال ضرب على عمق كيلومترين المنطقة الحدودية.

وذكرت "رويترز" أن الزلزال الجديد، شعر به سكان في سورية ومصر ولبنان.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا، مساء اليوم الاثنين، بلغت قوته 6.4 درجات، وهو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وشعرت به فرق الوكالة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالاً.

ووفق هيئة إدارة الكوارث التركية "أفاد"، فإن مركز الزلزال هو بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ).