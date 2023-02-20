بالفيديو.. لحظة وقوع الزلزال الجديد في تركيا

نشرت وسائل إعلام تركية فيديو يرصد لحظة وقوع الزلزال الجديد، مساء اليوم الاثنين، الذي تخطت قوته 6.3 درجات، وبدا في الفيديو خروج الناس في منطقة هاتاي إلى الشوارع وانهيار بعض الجدران المتأثرة من الزلزال السابق.

وقالت وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق إن الزلزال الجديد، شعر به سكان في سورية ومصر ولبنان، ونقلت عن شهود عيان سماع أصوات المزيد من دمار المباني في إنطاكيا بتركيا، فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الزلزال الجديد بلغت قوته 6.4 درجات، وهو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير.

ومن جانبها، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية "أفاد"، أن مركز الزلزال الجديد في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ).