ميركل تقع في فخ مخادعين روسيين انتحلا شخصية رئيس أوكرانيا السابق

أعلن المخادعان الروسيان المعروفان باسميهما المستعارين "فوفان" و"ليكسوس" أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل وقعت في فخ مكالمة هاتفية مزيفة حول الصراع في أوكرانيا.

ونشر المخادعان المتخصصان في التضليل الإعلامي مقتطفات من المحادثة اليوم الاثنين.

وأكد مكتب ميركل في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك محادثة هاتفية جرت بالفعل، وقالت متحدثة باسم ميركل رداً على استفسار من (د.ب.أ): "يمكنني تأكيد مكالمة هاتفية لمتصل تظاهر بأنه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو".

وكان الروسيان خدعا من قبل مشاهير عبر انتحال أسماء مزيفة. وجاء في بيان صادر عن مكتب ميركل: "تمت المكالمة الهاتفية في 12 يناير 2023 مدعومة بترجمة ألمانية-أوكرانية من قبل خدمة اللغات في وزارة الخارجية الألمانية.. المستشارة أبلغت وزارة الخارجية بعد ذلك بالانطباع الذي اكتسبته خلال المكالمة من المتصل".

وفي المقتطفات المنشورة للمحادثة، لا تقول ميركل شيئاً مثيراً أو جديداً، لكنها تدعو إلى وحدة الغرب في الصراع مع روسيا، كما تؤكد أن محتوى المكالمة ليس للرأي العام.

وعندما سُئلت عما إذا كانت لا تستطيع التحدث باللغة الروسية أيضاً، أجابت ميركل: "لغتي الروسية أسوأ مما كانت عليه في عام 2014". وفي ذلك الوقت وقّعت ميركل اتفاقيات مينسك لتسوية الصراع في أوكرانيا مع بوروشنكو والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.