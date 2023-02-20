الصين تندد بتصريحات أميركية عن تسليحها لروسيا

نددت الصين، اليوم الإثنين، بتصريحات أميركية مفادها أن الصين تدرس إمكان إمداد روسيا بأسلحة لحربها ضد أوكرانيا، مؤكدة الدعوة إلى الحوار لوضع حد للنزاع.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال الأحد إن الصين "تدرس الآن توفير دعم فتاك لموسكو يراوح بين الذخيرة والأسلحة".

ورداً على سؤال بشأن التصريحات الأميركية قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي: "الولايات المتحدة هي التي ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة دونما توقف وليس الصين".

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على التفكير بتصرفاتها وبذل المزيد لتحسين الوضع وتعزيز السلام والحوار والتوقف عن التهرب من المسؤولية ونشر معلومات زائفة".

وتابع: "واضح للمجتمع الدولي من الذي يدعو للحوار ويقاتل من أجل السلام ومن يصب الزيت على النار ويشجع على المعارضة"، مكرراً الدعوة لدعم مقترح صيني لإنهاء الحرب.