البرازيل: مقتل 36 شخصا على الأقل بسبب الأمطار والانهيارات الأرضية على ساحل ساو باولو

أعلن مسؤولون في البرازيل مقتل 36 شخصًا على الأقل، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية على طول ساحل المحيط الأطلسي بولاية ساو باولو في مطلع الأسبوع.

وقالت الحكومة الإقليمية الأحد، إن هناك 35 شخصًا لقوا حتفهم في ساو سيباستياو بجنوب شرق البرازيل. كما أفادت تقارير بوفاة شخص آخر في مدينة أوباتوبا.

ومازال عمال الإنقاذ يبحثون عن المزيد من الضحايا بمساعدة المروحيات. وذكرت تقارير إعلامية أن القتلى بينهم أطفال أيضا.

ومن جانبه، أعلن حاكم ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، حالة الطوارئ في البلديات الخمس المتضررة من جراء الامطار الغزيرة والفيضانات.

وكانت الحكومة الإقليمية كتبت على تويتر في وقت سابق، إن هناك أكثر من 330 شخصًا فقدوا منازلهم، كما أغُلقت بعض الطرق بسبب العواصف التي بدأت أمس الاول السبت.

ومن جانبه، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في منشور له على تويتر، إنه سيتوجه إلى المنطقة الاثنين