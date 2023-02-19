زلزال بقوة 4.8 درجات في روسيا

أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية، التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا أقصى شرق روسيا، بوقوع زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس «ريختر»، أمس، في أراضي الإقليم.

وجاء في بيان صدر عن المصلحة، نقلته وكالة نوفوستي: «وقع الزلزال على عمق 67.3 كيلومتراً، وقوته 4.8 درجات على مقياس ريختر».

وأضافت المصلحة في بيانها أنه تم تسجيل الهزة الأرضية في الساعة الواحدة صباح أمس، بالتوقيت المحلي في منطقة المياه بخليج كرونوتسكي، على بعد 154 كيلومتراً من مدينة بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي.