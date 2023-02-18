عائلة سورية من 7 أفراد.. نجت من الزلزال وفارقت الحياة في حريق

توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من 7 أفراد، بينهم 5 أطفال، في حريق اندلع بمنزل لجأوا إليه وسط تركيا، وذلك بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وذكرت وكالة أنباء «دي إتش آي» أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب (جنوب شرق) لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق أمس الجمعة بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأتت النيران على المنزل إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم، هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عاماً.