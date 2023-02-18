ملكة الدنمارك عن بوتين: لم أرَ مثل هاتين العينين الباردتين في حياتي

التقت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، عشرات من قادة العالم على مدار 51 عاماً قضتها على العرش، لكنها قالت إنها لن تنسى أبداً لقاءها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقت مارغريت (82 عاماً) بوتين خلال زيارة رسمية لروسيا في عام 2011، ثم في عام 2014 خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لهبوط الحلفاء في نورماندي إبان الحرب العالمية الثانية.

وتذكرت الملكة أنها اعتقدت أن بوتين ليس شخصاً لطيفاً، بحسب ما نقلته صحيفة «ويكيندافيسن» عن الملكة في مقابلة نشرت أمس، وأنها فوجئت بشكل خاص بأحد ملامحه.

وقالت مارغريت: «لم أر في حياتي قط مثل هاتين العينين الباردتين». وأضافت أنها تتابع التطورات في أوكرانيا عن كثب، حيث أثارت مقاومة الأوكرانيين للحرب إعجابها. ووصفت الملكة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «الرجل المناسب في الوقت المناسب».