إضراب مطارات ألمانية يؤثر في نحو 300 ألف مسافر

قال مسؤول ألماني إن إضراباً لـ24 ساعة في سبعة مطارات ألمانية، قد يؤثر في ما يقرب من 300 ألف مسافر، مع إصرار العاملين التابعين لاتحادات على مطالبهم بزيادة الأجور.

وقال المتحدث باسم المطار في هامبورغ، أمس «الصالات فارغة»، مضيفاً أن عدداً قليلاً جداً من الركاب البالغ عددهم 32 ألفاً كانوا في المطار. وتأثر نحو 295 ألف مسافر بإلغاء ما يقرب من 2340 رحلة جوية في مطارات بريمن ودورتموند وفرانكفورت وهامبورغ وهانوفر وميونيخ وشتوتغارت، وفقاً لاتحاد إيه.دي.في للمطارات.

وقال رالف بيسيل من اتحاد إيه.دي.في لإذاعة البث البافاري «عندما ننظر إلى صالات المطار، يذكرنا هذا بأسوأ أيام فيروس كورونا». وأعلن اتحاد فيردي للعمال الإضراب يوم الأربعاء بعد أن قال إن جهود التفاوض الجماعي لموظفي الخدمة الأرضية ومسؤولي القطاع العام وعمال أمن الطيران لم تحرز سوى تقدم ضئيل. وحذرت كريستين بهلي، نائبة رئيس اتحاد فيردي، لإذاعة إنفوراديو، «إذا لم يتم فعل شيء بشأن الأجور الآن، فسنشهد جميعاً صيفاً آخر مملوءاً بالفوضى».

وقال مسؤول بالسفارة الرومانية، إن وزير الخارجية الروماني، الذي كان من المقرر أن يصل في إحدى الرحلات الملغاة، سيتوجه إلى النمسا بدلاً من ذلك، ثم سيقطع رحلة بالسيارة لأكثر من أربع ساعات إلى ميونيخ.