باكستان.. مقتل 5 في هجوم لمسلحين من "طالبان" على مجمع للشرطة

لقي ما لا يقل عن اثنين من عناصر الأمن الباكستانيين وثلاثة مسلحين متشددين، حتفهم عندما اقتحم مسلحون من حركة طالبان مقراً للشرطة في كراتشي أكبر مدن البلاد، أحدث هجوم يشير إلى عودة ظهور الميليشيات.

وقال قائد شرطة كراتشي جاويد علم أودو، إن معركة مكثفة بالأسلحة النارية اندلعت داخل المجمع حيث يتحصن عشرات من أفراد الشرطة.

وأوضح علم أن انفجاراً قوياً هز المجمع بعدما فجر أحد المهاجمين نفسه داخل المبنى مع استمرار تبادل إطلاق النار للساعة الرابعة في حوالي الساعة العاشرة مساء (17:00 بتوقيت جرينتش).

وقال وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله، في العاصمة إسلام أباد إن نحو سبعة مسلحين ربما دخلوا المجمع لكن العدد الدقيق لم يعرف بعد.

وقال أطباء ومسعفون إن ثلاثة من أفراد الشرطة وسبعة حراس على الأقل نقلوا إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة.

وقالت حركة طالبان الباكستانية إن عنصرها الانتحاري دخل المجمع لاستهداف الشرطة.