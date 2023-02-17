"طالبان" تقدم تبرعات لتركيا في كيس بلاستيكي

انضمت أفغانستان إلى الدول التي قررت إرسال مساعدات إلى تركيا بعد كارثة الزلازل.

رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، التي تحكمها حاليا حركة "طالبان"، سلم الهلال الأحمر الأفغاني 4.5 مليون أفغاني (50 ألف دولار) للسفارة التركية للإغاثة من الزلزال.

وكان من اللافت تقديم التبرعات في كيس بلاستيكي، للسفير التركي جهاد أرجيناي.

ونشر الهلال الأحمر الأفغاني، صورة توضح لحظة تسليم التبرعات للسفير التركي.

وقال رئيس الهلال الأحمر الأفغاني، موتيل الحق خالص إن الهلال الأحمر الأفغاني يقف لجانب الشعب التركي ويشارك بنفس القدر في هذه الكارثة الكبرى مع الشعب التركي.

وقال بحسب تغريدة للهلال الاحمر الأفغاني: "تركيا دولة عطوفة وصديقة لأفغانستان، وقد ساعدت وتعاطفت دائمًا مع شعب أفغانستان في المواقف الصعبة".

كما نقل رئيس الهلال الأحمر الأفغاني تعازيه للشعب التركي.

وتسبب الزلزال بقوة 7.7 في وفاة أكثر من 35 ألف شخص في تركيا.