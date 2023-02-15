عميدة السن في مجلس الشيوخ الأميركي تعتزل العمل السياسي

أعلنت عميدة السن في مجلس الشيوخ الأميركي السناتورة الديموقراطية ديان فاينستين اعتزالها الثلاثاء بعد أكثر من 30 عامًا أمضتها في منصبها.

تبلغ فاينستين التي انتخبت عن ولاية كاليفورنيا، من العمر 89 عامًا، ومعروفة بأنها سياسية عنيدة خاطبت الحزب الجمهوري وكذلك حزبها بالحقائق.

لكن منذ بضع سنوات، يطعن الجناح اليساري في حزبها بعملها، خصوصاً بعد تحقيق صحافي سلط الضوء على تراجعها الإدراكي.

وقالت فاينستين في بيان "أعلن اليوم أنني لن أترشح لإعادة انتخابي في 2024، لكنني أعتزم تحقيق أكبر قدر ممكن من أجل كاليفورنيا حتى نهاية العام المقبل".

وأشاد الرئيس جو بايدن بصفات "صديقة مقربة"، مشيراً إلى دورها الرائد في مجال عمل النساء في السياسة.

وقال في بيان "غالبًا ما كانت المرأة الوحيدة في الغرفة، وكانت مصممة على رفع مستوى أميركا"، مشيدًا بـ "ذكائها" و"تعاطفها".

وبالتالي ستغادر فاينستين مجلس الشيوخ عن 91 عاماً. وقبل دخولها إليه شغلت منصب عمدة سان فرانسيسكو لمدة عشر سنوات.