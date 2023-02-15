تقرير يكشف سبب سقوط طائرة الركاب النيبالية

كشف تقرير مبدئي لحادث تحطم طائرة في نيبال يوم 15 يناير الماضي، والذي أودى بحياة 72 شخصا كانوا على متنها، أن المحركات لم يكن بها طاقة.

وذكر التقرير أنه عندما أعطت سلطات المطار الطائرة الإذن بالهبوط «ذكر (الطيار) مرتين أنه لم يكن هناك طاقة تخرج من المحركات».

ونشرت وزارة الثقافة والسياحة والطيران المدني التقرير عبر موقعها واستند التقرير إلى تحليل مسجل بيانات الرحلة ومسجل بيانات الصوت.

وكانت الطائرة «إيه تي أر-72 500» التابعة لشركة الخطوط الجوية «يتي» على بعد دقائق فقط من الهبوط في مطار أقيم حديثا، عندما سقطت في نهر سيتي بالقرب من مدينة بوخارا السياحية /نحو 200 كيلومتر شمال غرب كتماندو/.

ويعد تحطم الطائرة أحد أكبر حوادث الطيران في تاريخ نيبال، صاحبة السجل الضعيف في سلامة الطيران.

