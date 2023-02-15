الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات على روسيا تكبدها خسائر 11 مليار يورو

يجتمع ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، في بروكسل لمناقشة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ستكبد موسكو خسائر تجارية قيمتها 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار) تقريبا.

ومن المتوقع أن يوافق التكتل على عقوبات جديدة في الذكرى السنوية الأولى لحرب أوكرانيا في 24 فبراير ، لكن المقترحات المحددة يجب أن تؤيدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين للبرلمان الأوروبي قبل محادثات مغلقة يجريها مبعوثو الدول الأعضاء بالتكتل في بروكسل "إننا نضعف قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية. اعتمدنا تسع حزم من العقوبات، والاقتصاد الروسي ينكمش... ونحتاج إلى مواصلة الضغط".

ووصفت فون دير لاين حزمة العقوبات العاشرة التي تلوح في الأفق وقد تستهدف إيران أيضا بسبب مساعدتها روسيا في الحرب قائلة "نتحدث عن 11 مليار يورو. نقترح فرض قيود على بعض المكونات الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في أنظمة التسليح الروسية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ وطائرات الهليكوبتر".

