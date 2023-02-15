أوكرانيا تصد هجمات روسية على منطقة لوهانسك

قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تمكنت من صد بعض الهجمات الروسية على منطقة لوهانسك شرق البلاد، لكن الموقف هناك لا يزال صعباً.

وقالت روسيا في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن قواتها اخترقت خطين حصينين من خطوط الدفاع الأوكرانية على الجبهة الشرقية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تقهقرت أمام الهجمات الروسية في منطقة لوهانسك.

ولم يذكر مكتب زيلينسكي أي تقهقر للقوات لكنه قال: "الموقف في المنطقة لا يزال صعباً".