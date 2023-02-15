الأسرى يعلنون "العصيان الجماعي" في السجون الإسرائيلية

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الأسرى الفلسطينيون في كافة السجون الإسرائيلية ينفّذون، اليوم الأربعاء، خطوات عصيان جماعية ضد إدارة السّجون، رداً على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن "نفحة" يوم أمس بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، كرسالة لتصاعد المواجهة واستعداد الأسرى لذلك.

ومنذ صباح اليوم، أعلنت إدارة السّجون تهديداتها للأسرى في سجني (جلبوع ومجدو)، في حال نفّذوا خطوات العصيان المعلنة، وتتمثل التهديدات بتشديد الإجراءات بحقّ الأسرى، والشروع بتنفيذ إجراءات التّضييق التي أعلنت عنها، وستكون البداية عبر استهداف نظام (الفورة - الخروج إلى ساحة السّجن) بحيث يتم تقسيم مدة الفورة، إضافة إلى سحب بعض الأدوات الأساسية التي يستخدمونها داخل الغرف كالبلاطات الحرارية.