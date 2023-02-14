دول أوروبية وأميركا تعبر عن الانزعاج بسبب الاستيطان الإسرائيلي
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنهم منزعجون بشدة بسبب إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات.
وقال الوزراء في بيان مشترك صدر في ألمانيا: "نعارض بشدة أي تحركات أحادية من شأنها ألا تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقوض جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض".
وأضاف البيان: "نواصل دعم السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط والذي يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".
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