مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تنفيذه عملية دهم لمخيم الفارعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

واشارت وزارة الصحة في بيان إلى "استشهاد الطفل محمود ماجد محمد العايدي (17عاما) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، فجر اليوم الثلاثاء في مخيم الفارعة"، وفق البيان.

وقال شهود عيان في طوباس لفرانس برس إن "قوات من الجيش الاسرائيلي اقتحمت مخيم الفارعة لاعتقال فلسطينيين، وجرت مواجهات بالحجارة أصيب خلالها محمود ماجد محمد العايدي برصاص الجيش الاسرائيلي بالرأس. ونقل على الإثر إلى مستشفى طوباس، ولخطورة حالته نقل الى مستشفى رفيديا في نابلس حيث أعلن عن وفاته".