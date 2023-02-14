قتيل و8 مصابين إثر دهس سائق شاحنة مارّة في نيويورك

قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون على الأقلّ بجروح في نيويورك بعد أن دهسهم سائق شاحنة صغيرة في أنحاء مختلفة من بروكلين، وفق ما أعلنت الصحافة والشرطة التي تحدثت عن "مجزرة" لكن بدون دافع "إرهابي".

وقالت قائدة شرطة المدينة الأميركية كيشانت سيويل للصحافيين إنّه "ليس هناك ما يدلّ على وجود أيّ رابط للإرهاب بما جرى".

وأوضحت الشرطة أنّه قرابة الساعة 10:50 (15:50 ت غ)، أمس الاثنين، استوقف عناصرها في حيّ باي ريدج بضاحية بروكلين سائق الشاحنة بعد أن دهس عدداً من المارّة، لكنّ السائق سرعان ما فرّ بشاحنته ودهس المزيد من الناس بينما كانت الشرطة تطارده. وفي نهاية المطاف، تمكّنت الشرطة من إيقاف الشاحنة وتوقيف سائقها.