تايلاند: إعادة تحصيل رسوم دخول من الأجانب بعد انتعاش السياحة

وافق مجلس الوزراء في تايلاند على العودة إلى تحصيل رسوم دخول من الزائرين الأجانب، في أعقاب انتعاش حركة السياحة الوافدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن وزير السياحة فيفات راتشاكيتبراكارن قوله للصحفيين الثلاثاء، إنه سيتم فرض رسوم على السائحين بمقدار 300 بات لكل سائح وافد جوا، و150 بات لكل سائح يفد عن طريق البر أو البحر.

ومن المتوقع بدء سريان رسوم الدخول الجديدة اعتبارا من شهر يونيو المقبل.