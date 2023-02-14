اجتماع خليجي أميركي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة

بحث مشاركون في اجتماع خليجي - أميركي في العاصمة السعودية الرياض، أمس، سبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري لاستقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، أن مجموعتي العمل الخليجية - الأميركية الخاصة بالأمن البحري والدفاع الجوي المتكامل، عقدت بحضور ممثلين عن القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشارك في الاجتماع كل من الأمين المساعد للشؤون العسكرية الفريق الركن أحمد علي حميد آل علي، والأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، ومن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول.

وبحث المشاركون في الاجتماع الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وسبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري، بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة.